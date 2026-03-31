Masakr civila! Najmanje 70 mrtvih u napadu na Haitiju!

Najmanje 70 osoba je poginulo, više od 30 ranjeno, a više od 50 kuća zapaljeno u oružanom napadu bande u regionu Artibonit na Haitiju, saopštile su lokalne organizacije za ljudska prava.

Napad je počeo u subotu, 28. marta, u mestu Žan-Deni i trajao je do jutros, prisiljavajući stanovnike da beže iz svojih domova, prenosi Haitian Times. Odgovornost za napad pripisana je bandi Gran grif, ogranku koalicije Viv Ansansanm sa sedištem u blizini Saviena. Svedoci navode da su naoružani napadači ušli u naselje u velikom broju, pucali na civile i palili kuće, dok su porodice pokušavale da pobegnu. Napadači su se povremeno povlačili pred dolaskom policije i