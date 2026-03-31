Petogodišnja devojčica nestala nakon krađe automobila u Misuriju

Petogodišnja devojčica nestala je u američkoj saveznoj državi Misuri nakon što je ostavljena u automobilu bez nadzora koji je potom ukraden, saopštila je danas lokalna policija, navodeći da je pokrenuta hitna potraga i izdat Amber alert.

Prema navodima Policijske uprave okruga Sent Luis, devojčica po imenu Alejs Doson nestala je oko 8 časova ujutru po lokalnom vremenu u mestu Afton. Policija je, javlja ABC News, saopštila da je ukradeni automobil u međuvremenu pronađen, ali da dete nije bilo u njemu. Portparolka policije Vera Kelj izjavila je da je devojčica pre nekoliko nedelja počela da živi kod staratelja, za koga se veruje da je rođak. Prema njenim rečima, staratelj je dete ostavio u vozilu sa