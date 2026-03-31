Podatak za nevericu, Srbija na Svetskom prvenstvu nije igrala 41 godinu, u našoj zemlji ispisana istorija

Fudbalska reprezentacija Srbije do 17 godina je uspela pobedom nad Švajcarskom u Pančevu (2:0) da se plasira na Svetsko prvenstvo koje će krajem godine biti održano u Kataru! Dragan Anokić i Vilijam Ris Milvud su postizali golove za ekipu Igora Matića, koji su uspeli da se izdignu posle poraza od Belgije u prethodnom kolu (3:4) i dođu do istorijskog plasmana. Naime, ova generacija je poslednji plasman na Svetsko prvenstvo ostvarila pre čak 41 godinu (1985), a od