Preko 50 intervencija za 24 sata u Hitnoj pomoći u Kragujevcu: Evo šta je mučilo građane

Tokom prethodna 24 sata ekipe Hitne pomoći u Kragujevcu obavile su ukupno 56 terenskih intervencija i to 34 tokom dana i 22 tokom noći. - Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa bolom u grudima i sa povredama, a u noćnim pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa povredama i astmatičari - saopšteno je iz ZUM. U ambulanti je obavljen 51 pregled odraslih osoba, od čega je tokom noći bilo 29 pregleda i i 24 na pedijatriji.