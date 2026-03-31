RHMZ izdao upozorenje: Sava u porastu, očekuje se prevazilaženje kritične granice kod Šapca

Na Savi narednih dana vodostaji će biti u većem porastu, a kod Šapca prevazilaženje granice redovne odbrane od poplava očekuje se u utorak, 31. marta, upozorava Republički hidrometeorološki zavod ( RHMZ).

Danas će u većini mesta biti pretežno oblačno i hladno, ponegde sa slabim padavinama (sa slabom ili sipećom kišom u nizijama i sa slabim snegom u brdsko-planinskim predelima). Kraći sunčani intervali mogući su pre podne u Vojvodini, a posle podne na jugu i jugoistoku Srbije. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno jak, severnih pravaca. Najviša temperatura biće od 7 stepeni na severozapadu Srbije do 13 u Timočkoj Krajini. Do