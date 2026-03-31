Tramp ponovo preti masovnim uništenjem u Iranu ako se dogovor uskoro ne postigne: Šta se sve "valja iza brda"?

Tramp kaže da diplomatija ide dobro, ali preti velikom eskalacijom

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je u ponedeljak masovnim uništenjem iranskih energetskih resursa i druge vitalne infrastrukture, što bi potencijalno moglo uključiti i postrojenja za desalinizaciju koja obezbeđuju pijaću vodu, ukoliko se dogovor o okončanju rata ne postigne "uskoro". Iran je, u međuvremenu, pogodio ključno postrojenje za vodu i električnu energiju u Kuvajtu, a napadnuta je i rafinerija nafte u Izraelu. Dron je pogodio kuvajtski naftni