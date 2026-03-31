VJT apeluje na građane ispred Rektorata da poštuju javni red i ne napadaju policiju

Više javno tužilaštvo u Beogradu apeluje na sve okupljene građane, posebno ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Beogradu da poštuju javni red i mir i da ne napadaju pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije koji obavljaju svoje službene zadatke. "Svi za koje se utvrdi da su izvršili napad na pripadnike MUP RS biće preduzete radnje i mere u pravcu krivičnog gonjenja za odgovarajuće krivično delo", saopšteno je iz tog tužilaštva.Tužilaštvo u saopštenju