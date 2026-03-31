Gas za Srbiju do 2028. godine

Generalni direktor “Srbijagasa” Dušan Bajatović izjavio je danas da dogovor predsednika Srbije i Rusije Aleksandra Vučića i Vladimira Putina o produžetku gasnog aranžmana znači da će Srbija imati stabilno snabdevanje do 2028. godine, bez poskupljenja za domaćinstva i uz mogućnost da gas za privredu bude čak i nešto jeftiniji.

Bajatović je ukazao u programu RTS da nije reč o novom ugovoru, već o produžetku postojećeg, pre svega zbog problema koji mogu da nastanu u plaćanju i tumačenju evropskih sankcija. “Moram da kažem da je ovo produžetak, i to je veoma važno zbog evropskih sankcija, ovo je produžetak starog dogovornog ugovora”, rekao je Bajatović, koji je naveo i da sankcije Naftnoj industriji Srbije ne bi direktno povezivao sa gasnim aranžmanom, jer su u toku odvojeni pregovori o