Šef Pentagona poručio: Naredni dani biće odlučujući

Naredni dani biće odlučujući i Iran to zna, izjavio je američki ministar odbrane Pit Hegset.

On je rekao da Vašington nije isključio nijednu mogućnost akcije u ratu sa Iranom, uključujući raspoređivanje kopnenih trupa, ali, kako je naveo, otkrivanje planova lišava vojsku elementa iznenađenja. Video možete pogledati OVDE. Hegset je ocenio da je do promene režima u Iranu zaista došlo. „Ovaj novi režim, pošto je došlo do promene režima, mora biti mudriji od prethodnog. Predsednik Tramp će sklopiti dogovor sa kojim je saglasan, a oni znaju uslove dogovora.