Protest ispred Rektorata zbog upada UKP-a: Zabeleženo više incidenata, sukob policije i građana

Vranje - U Ulici Vase Čarapića u Beogradu je u utorak uveče napeto zbog upada policije u UKP-a u Rektorat Beogradskog univerziteta, javlja N1.

U jednom trenutku došlo do fizičkog obračuna između maskirane policije i građana. Policijski kordon kod Narodnog muzeja maskirane policajce zamenili su pripadnici Policijske brigade i Žandarmerije u punoj opremi za razbijanje demonstracija. "Nažalost ništa novo, pogotovo nakon lokalnih izbora. Policija u civilu je prvo htela da pregovara sa nama. Rekli smo im da su došli bez naloga. Ovo je najbrutalnije rušenje autonomije Univerziteta do sada. Verujem da je ovo