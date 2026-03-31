Brutalni napadi na novinare: Šta rade tužilaštva i policija?

Međunarodne organizacije i domaća novinarska udruženja ukazuju na najgore napade na novinare u poslednjih nekoliko godina tokom lokalnih izbora 29. marta. Šta tim povopdom rade nadležna tužilaštva i policija

Da legitimacije, jasno predstavljanje i „press” obeležja ne štite novinare od napada dok izveštavaju s terena još jednom je dokazano tokom izbornog dana u nekoliko lokalnih samouprava u Srbiji. Na dan održavanja lokalnih izbora 29. marta u 10 lokalnih samouprava zabeleženo je 16 napada i ometanja rada novinara, saopštilo je Udruženje novinara Srbije. Novinari su zadobili fizičke povrede, nekima je oduzeta oprema za rad, a sve uprkos tome što su se legitimisali kao