Bosna i Hercegovina ide na Mundijal, Kosovo izgubilo od Turske

Posle penala BiH pobedila Italiju, i tako uz Hrvatsku postala druga ekipa sa prostora bivše Jugoslavije koja učestvuje na Svetskom prvenstvu u fudbalu. Kosovo nije uspelo protiv Turske.

Sužava se broj reprezentacija koje konkurišu za još šest slobodnih mesta na Svetskom fudbalskom prvenstvu 2026.

Na Mundijalu će se takmičiti 48 reprezentacija, a 46 se kvalifikovalo.

Od šest upražnjenih mesta, četiri su zauzele evropske reprezentacije koje su prošle baraž.

Od zemalja Balkana, uz Hrvatsku, 31. marta se i BiH kvalifikovala za Mundijal, pobedom nad reprezentacijom Italije u penalima 4:1.

Hrvatska je na SP 2018. u Rusiji bila vicešampion, a četiri godine kasnije, u Kataru, bila je trećeplasirana.

Tako će dve zemlje Balkana biti na Svetskom prvenstvu koje će biti odigrano u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 ​​gradova od četvrtka, 11. juna do nedelje, 19. jula 2026. godine.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine je u dramatičnoj utakmici u Zenici savladala Italiju, višestrukog svetskog prvaka, posle boljeg izvođenja penala.

Iako je iznenadilo pobedom nad Slovačkom, Kosovo ipak nije uspelo da se plasira na Svetsko prvenstvo jer je izgubilo od Turske na stadionu u Prištini.

Ostale reprezentacije sa Balkana koje su igrale u polufinalu plej-ofa neće igrati na Mundijalu.

Severna Makedonija je u gostima pretprela težak poraz od Danske 0:4, Turska je pobedila Rumuniju 1:0, dok je Albanija, uprkos vođstvu od 1:0, poklekla protiv Poljske 1:2.

Od ranije je poznato da na Svetskom prvenstvu neće igrati: Srbija, Slovenija, Crna Gora, Grčka i Bugarska.

Rezultati finala plej-ofa

U baražu za evropske reprezentacije, igralo je 12 selekcija koje su bile drugoplasirane u kvalifikacionim grupama i četiri najbolje rangirane iz takmičenja Liga nacija.

Evropski učesnici baraža bili su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Severna Makedonija, Vels, Severna Irska, Republika Irska, Švedska, Ukrajina, Turska, Danska, Slovačka, Poljska, Rumunija, Češka i Italija, četvorostruki svetski prvak, koja je propustila dva prethodna mundijala.

Iako nisu uspele da se domognu prvog ili drugog mesta, štaviše, neke su bile poslednje u kvalifikacionim grupama, poput Švedske (samo dva osvojena boda), plasirale su se u baraž, zahvaljujući plasmanu u Ligi nacija.

To su: Švedska, Rumunija, Severna Makedonija i Severna Irska.

PAROVI FINALA BARAŽA:

  • Kosovo - Turska 0:1
  • Bosna i Hercegovina - Italija 1:1 (u penalima 4:1)
  • Švedska - Poljska 3:2
  • Češka - Danska 3:2 (penali 3:1)

BiH ide u Grupu B sa Kanadom, Katarom i Švajcarskom.

Švedska ide u Grupu E sa Holandijom, Japanom i Tunisom.

Turska se kvalifikovala za Svetsko prvenstvo posle 24 godine, prvi put još od Mundijala 2002. u Južnoj Koreji i Japanu.

Turska ide u Grupu C sa SAD, Paragvajem i Australijom.

Češka ide u Grupu A sa Meksikom, Južnom Afrikom i Južnom Korejom.

Ovako izgleda žreb za baraž evropskih reprezentacija

Preostala dva mesta na Svetskom prvenstvu zauzeće reprezentacije iz ostalih konfederacija.

  • Interkontinentalne kvalifikacije:
  • Jamajka - Kongo
  • Irak - Bolivija

Pobednici ovih utakmica igraće na Svetskom prvenstvu.

Ko se dosad kvalifikovao?

Na Svetskom prvenstvu 2026. gledaćemo četiri debitanta: Kurasao, Zelenortska Ostrva, Uzbekistan i Jordan.

Kurasao, karipsko ostrvo koje ima određenu autonomiju od Holandije, najmanja je zemlja koja se kvalifikovala u istoriji svetskih prvenstava.

Iz azijske grupe i Okeanije igraće: Australija, Novi Zeland, Iran, Japan, Jordan, Katar, Saudijska Arabija, Južna Koreja i Uzbekistan.

Iz Centralne Amerike učesnici su: Kurasao, Haiti i Panama.

Južnu Ameriku predstavljaće: Argentina, Brazil, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj i Urugvaj.

Iz afričkih kvalifikacija plasirali su se: Alžir, Zelenortska Ostrva, Egipat, Gana, Obala Slonovače, Maroko, Senegal, Južnoafrička Republika i Tunis.

Evropski učesnici: Austrija, Belgija, Hrvatska, BiH, Turska, Češka, Švedska, Engleska, Francuska, Nemačka, Holandija, Norveška, Portugal, Škotska, Španija, Švajcarska.

Naravno, učesnici SP-a su i zemlje domaćini: Meksiko, Kanada i SAD.

Pogledajte video: Kako je Mesi krunisan kao najveći

Koliko utakmica će biti odigrano na EP i kada?

Američki predsednik Donald Tramp je pre nekoliko meseci nazvao Svetsko prvenstvo „najvećim sportskim događajem“, dok je predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino rekao da će 104 utakmice na SP biti kao „104 Superboula“ (najvećeg sportskog meča u SAD - finale timova u američkom fudbalu).

Na žrebu 20. novembra, Infantino je rekao da će predstojeće Svetsko prvenstvo biti „najbolje u istoriji".

Na Mundijalu ćemo, najverovatnije, gledati i dvojicu fudbalskih veterana, čije su veličanstvene karijere na zalasku, a obojica imaju 40 godina - Luka Modrić i Kristijano Ronaldo.

I Hrvat i Portugalac su u karijerama osvojili gotovo sve - Modriću nedostaju trofeji evropskog i svetskog prvaka sa reprezentacijom, a Ronaldu titula svetskog šampiona.

Vrlo je verovatno da ćemo na Mundijalu 2026. gledati i jednog od najboljih fudbalera sveta svih vremena - Lionela Mesija.

Sa Argentinom je u Kataru 2022. osvojio titulu prvaka sveta, a prema poslednjim informacijama, Mesi je u planovima selektora, imenjaka Skalonea da igra na predstojećem Mundijalu, na kojem će napuniti 39 godina (rođendan mu je 24. juna).

Raspored utakmica Svetskog prvenstva 2026.

Svetsko prvenstvo biće otvoreno utakmicom u Meksiko Sitiju, a finale će biti na stadionu Njujork-Nju Džerzi (Metlajf) - domu Njujork Džajantsa i Njujork Džetsa.

Utakmice u grupnoj fazi biće odigrane od 11. do 27. juna.

Šesnaestina finala: od 28. juna do 3. jula

Osmina finala: 4-7. jul

Četvrtfinale: 9-11. jul

Polufinale: 14. i 15. jula

Borba za treće mesto: 18. jul

Finale: 19. jul

(BBC News, 04.01.2026)

Smrt studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu: Protesti posle ulaska policije u Rektorat

Više hiljada mrtvih na Bliskom istoku od početka rata, nove Trampove pretnje

Tri scenarija za kopnene operacije Amerike u Iranu, svaki je visokorizičan

Bab el Mandeb: Druga ključna brodska ruta na Bliskom istoku koja može da bude blokirana

Izrael uvodi smrtnu kaznu za Palestince osuđene za 'terorističke napade'

Da li je Gatuzo bivši? U suzama napustio ''Bilino polje'': ''Da me ubodete, ništa neće izaći, sva moja krv je nestala!''

Češka i Bosna i Hercegovina do plasmana na Mundijal nakon boljeg izvođenja penala, ovacije za Novaka Đokovića u Zenici

Gatuzo utučen: "Izvinjavam se Italiji"

Fudbaleri Italije i Danske bez plasmana na SP, BiH i Češka posle penala do Mundijala

Evo kako BiH slavi plasman na Svetsko prvenstvo: Puca se na sve strane, gori u Sarajevu, hiljade ljudi...

FudbalSvetsko prvenstvoKosovoBalkanBosnaHercegovinaHrvatskaBosna i HercegovinaŽrebMundijalSvetsko prvenstvo u fudbaluVašingtonMakedonijaKanadaItalijaJugoslavijaKatarRusijaDanskabaražMeksikoTurskaSeverna Makedonija

Tramp: Šaljemo ''silu'' u Los Anđeles za vreme Svetskog prvenstva u fudbalu

Jala Brat objavio snimak iz Sarajeva posle istorijske pobede BiH: Haos na ulicama, slavlje, trube, grad "gori"

Slavlje na ulicama Novog Pazra nakon plasmana BiH na Svetsko prvenstvo (video)

Istorijski uspeh: Kadeti Srbije se plasirali na Svetsko prvenstvo u fudbalu

