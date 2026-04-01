Vremenska prognoza za sredu, 1. april 2026: Danas oblačno sa kišom, na planinama sneg

U Srbiji će danas biti oblačno, ponegde sa slabim padavinama, a jače naoblačenje sa kišom, na planinama sa snegom očekuje se uveče i tokom noći na jugu i jugozapadu zemlje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, na severu povremeno i jak, severni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od dva do šest, a najviša dnevna od osam do 15 stepeni Celzijusa.

U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno, suvo i malo toplije. Vetar će biti slab i umeren, severoistočni. Najniža temperatura biće oko pet, a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijusa.

Biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod hroničnih bolesnika. Astmatičarima i osobama sa obolјenjima srca se savetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenlјivo raspoloženje.

(Beta, 01.04.2026)