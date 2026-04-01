Pijan i drogiran prošao na crveno, izginula tročlana porodica. Osumnjičenom za tragediju kod Westa 65 produžen pritvor: Evo šta se sada čeka

Vozač "audija" je vozio pod dejstvom alkohola (1,17 promila) i prošao na crveno svetlo, direktno udarivši u vozilo porodice Stradali Bojan Živković bio je bivši saobraćajni policajac Državljanin Bosne i Hercegovine, Nikola Đ. (25), osumnjičen je da je 26. oktobra oko 1 sat posle ponoći na Novom Beogradu izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula tročlana porodica - Bojan Živković (49), njegova supruga Dijana (38) i sin (9). Osumnjičenom Nikoli je