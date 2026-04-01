Đani Infantino: Iran će učestvovati na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Danas pre 5 sati  |  Beta
Predsednik Međunarodne fudbalske federacije (FIFA) Đani Infantino izjavio je da će reprezentacija Irana učestvovati na predstojećem Svetskom prvenstvu i da će svoje utakmice igrati u SAD, kako je prvobitno planirano.

Učešće Irana bilo je pod znakom pitanja zbog aktuelnih tenzija i sukoba između SAD i Izraela sa Iranom, a Fudbalski savez Irana ranije je saopštio da pregovara sa Fifa o eventualnom premeštanju utakmica u Meksiko. – Iran će biti na Svetskom prvenstvu. Veoma nam je drago jer je to izuzetno snažan tim – rekao je Infantino za AFP. On je dodao da neće biti promena u rasporedu. – Utakmice će se igrati tamo gde je predviđeno, u skladu sa žrebom – istakao je prvi čovek
