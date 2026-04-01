Istorijski uspeh: Kadeti Srbije se plasirali na Svetsko prvenstvo u fudbalu

Kadetska reprezentacija Srbije ispisala je istoriju srpskog fudbala i postala prva selekcija u ovom uzrastu (do 17 godina) koja je izborila plasman na Prvenstvo sveta.

Izabranici selektora Igora Matića savladali su u poslednjem kolu elit runde kvalifikacija za Prvenstvo Evrope selekciju Švajcarske – 2:0 (1:0) i na taj način, kao jedna od četiri najbolje drugoplasirane reprezentacije, uspeli da izbori odlazak na samit najboljih kadetskih selekcija sveta koji se u novembru održava u Kataru, navodi se na sajtu Fudbalskog saveza Srbije. Priliku da ostvare dupli uspeh, plasman i na Prvenstvo Evrope, kadeti su propustili u prethodnom