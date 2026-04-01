Kidnapovana američka novinarka Šeli Kitlson u Bagdadu

Američka novinarka Šeli Kitlson oteta je danas u Bagdadu, a iračke snage bezbednosti tragaju za njenim otmičarima, saopštili su irački zvaničnici, javlja AP.

Šeli Kitlson je frilenskerka koja radi za novinski portal „Al-Monitor“, javio je Si-En-En, navodeći da je taj medij potvrdio otmicu i pozvao da ona „bezbedno i hitno“ bude puštena na slobodu. Iračko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je strana novinarka oteta, ne navodeći više detalja o njenom identitetu. Dva iračka bezbednosna zvaničnika, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su da je oteta novinarka žena sa američkim državljanstvom. Naveli