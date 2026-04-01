Neobjavljene fotografije i originalna izdanja dela Bore Stankovića na izložbi povodom 150 njegovog rođenja

Izložba „Tragom ljudske duše“ otvorena je danas u Kamernoj sali pozorišta „Bora Stanković“ u Vranju povodom 150 godina od rođenja pisca Borisava Bore Stankovića, saopštilo je danas Ministasrtvo kulture.

Izložene su do sada neobjavljene fotografije i dokumenti, časopisi i originalna izdanja Stankovićevih dela. Ministar Nikola Selaković istakao je da obeležavanje 150 godina od rođenja Stankovića nije samo vredan jubilej jednog nesporno velikog imena, već praznik književnosti, kulture, jezika i identiteta. On je rekao da Stankovićeva dela reflektuje najdublja osećanja ličnosti. „Upravo je to prepoznao Ivo Andrić koji tvrdi da Stanković nije pisac koji se igra rečima,