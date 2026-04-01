Rat na Bliskom istoku stigao do Evrope: Inflacija u EU porasla na 2,5 odsto

Danas Online
Godišnja inflacija u evrozoni porasla je sa 1,9 odsto u februaru na 2,5 odsto u martu, objavio je danas preliminarne podatke Eurostat.

Najviše su porasle cene energije, sa -3,1 odsto u februaru na 4,9 odsto u martu. Cene usluga blago su opale sa 3,4 na 3,2 odsto, dok su cene hrane, alkohola i duvana blago smanjene sa 2,5 na 2,4 odsto. Industrijska dobra koja nisu energenti zabeležila su pad sa 0,7 na 0,5 odsto. Rast inflacije bio je očekivan, zbog povećanja cena nafte i gasa nakon što su SAD i Izrael napale Iran, koji je potom zatvorio Ormuski moreuz – ključni prolaz za oko 20 odsto svetske
