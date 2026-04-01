(VIDEO) Gol kakav se retko viđa: Efektne makazice Strahinje Pavlovića u dresu Srbije

Fudbalska reprezentacija Srbije igra prijateljsku utakmicu protiv Saudijske Arabije na stadionu TSC-a u Bačkoj Topoli, a nakon preokreta vode rezultatom 2:1.

Poveli su gosti u osmom minutu preko Al Hamdana, a izjednačio je prelepim golom Strahinja Pavlović u 66. minutu. On je iskoristio sjajan centaršut Alekse Terzića i na efektan način – čuvenim makazicama poravnao rezultat, da bi nakon samo par minuta igre Aleksandar Mitrović doneo prednost „orlovima“ preciznim udarcem glavom.