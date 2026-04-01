Bavarci čuvaju okosnicu tima! Posle Obsta još jedan važan igrač produžio ugovor sa Bajernom!

Džastinijan Džesap produžio je ugovor sa Bajern Minhenom, potvrdio je zvanično nemački klub.

Amerikanac ostaje u Minhenu do 2028. godine. Džesap je ostavio dobar utisak u svojoj prvoj sezoni u dresu Bajerna, u Evroligi prosečno beleži 8.2 poena, 2.5 skokova i 1.4 asistencije po meču. Podsetimo, Bajern je nedavno produžio saradnju i sa prvom zvezdom tima, sjajnim šuterom Andreasom Obstom.