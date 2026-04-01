Češka policija uhapsila osumnjičenog za napad na ruski kulturni centar: šest molotovljevih koktela bačeno na zgradu

Češka policija danas je saopštila da je uhapsila stranog državljanina koji je preuzeo odgovornost za napad molotovljevim koktelom na Ruski kulturni centar u Pragu prošle nedelje.

U saopštenju se navodi da se osumnjičeni predao policiji u ponedeljak i da je priznao da je planirao napad još od prošle godine. Nije saopštena nacionalnost osumnjičenog. Incident u Pragu dogodio se četvrtak, a na fotografijama se vidi jedan razbijen prozor, dok su dva prozora i zid zgrade delimično bili prekriveni dimom, ali zgrada se nije zapalila. Direktor Ruskog kulturnog centra Igor Girenko izjavio je za rusku agenciju Tas da je šest molotovljevih koktela