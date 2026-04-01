Severnokorejska i ruska agencija zajednički protiv dezinformacija: "Borimo se protiv modernog nacizma!"

Zvanična severnokorejska novinska agencija KCNA i ruska agencija TASS složile su se da se zajednički suprotstave onome što nazivaju dezinformacijama koje šire njihovi brojni neprijatelji, javile su danas obe agencije.

Severna Koreja je pretposlednja na Svetskom indeksu slobode štampe organizacije Reporteri bez granica. Rusija je rangirana na 171. mestu od 180 i "strogo zabranjuje nezavisno novinarstvo", prema navodima te međunarodne nevladine organizacije, preneo je pariski list Mond. "Svi razumeju da se danas zajedno borimo protiv modernog nacizma. Mnogim neprijateljima se to ne sviđa i zato su pokrenute informativne kampanje protiv Rusije i Severne Koreje kako bi se širile