Slavlje na ulicama Novog Pazra nakon plasmana BiH na Svetsko prvenstvo (video)

Nakon velike pobede nad selekcijom Italije, fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine obezbedila je plasman na Svetsko prvenstvo, a uspeh reprezentacije BiH slavio se i u Novom Pazaru.

Centar grada je blokiran za saobraćaj zbog spontanog okupljanja građana, koji su uz pirotehniku, pesmu i skandiranje slavili istorijski podvig reprezentacije BiH. Na društvenim mrežama deljena je radost građana BiH, dok su građani iz Srbije čestitali komšijama, ističući da je pobeda potpuno zaslužena i da sada imaju za koga da navijaju na predstojećem Svetskom prvenstvu.
