Infantino: "FIFA podržava pripreme Irana za Svetsko prvenstvo"

Telegraf pre 28 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Infantino: "FIFA podržava pripreme Irana za Svetsko prvenstvo"

Predsednik Međunarodne federacije fudbalskih asocijacija ( FIFA) Đani Infantino izjavio je danas da daje podršku pripremama fudbalske reprezentacije Irana za Svetsko prvenstvo u fudbalu iako je učešće iranskog državnog tima na tom turniru neizvesno zbog tenzija na Bliskom istoku.

Nakon pobede Irana 5:0 u prijateljskoj utakmici sa Kostarikom kojoj je prisutvovao i Infantino, predsednik FIFA je podsetio da se Iran kvalifikovao za Svetsko prvenstvo i dodao da će Iran igrati na tom turniru, prenosi Rojters. Učešće fudbalske reprezentacije Irana je neizvesno zbog tenzija na Bliskom istoku i Iran nastavlja da insistira na premeštanju utakmica Svetskog prvenstva iz SAD u Meksiko, navodeći kao razlog američki napad koji je izazvao regionalni rat.
Povezane vesti »

Đani Infantino: Iran će učestvovati na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Đani Infantino: Iran će učestvovati na Svetskom prvenstvu u fudbalu

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Sport, najnovije vesti »

Bosna i Hercegovina ide na Mundijal, Kosovo izgubilo od Turske

Bosna i Hercegovina ide na Mundijal, Kosovo izgubilo od Turske

BBC News pre 8 minuta
Da li je Gatuzo bivši? U suzama napustio ''Bilino polje'': ''Da me ubodete, ništa neće izaći, sva moja krv je nestala!''

Da li je Gatuzo bivši? U suzama napustio ''Bilino polje'': ''Da me ubodete, ništa neće izaći, sva moja krv je nestala!''

Sportske.net pre 43 minuta
Istorijski uspeh: Kadeti Srbije se plasirali na Svetsko prvenstvo u fudbalu

Istorijski uspeh: Kadeti Srbije se plasirali na Svetsko prvenstvo u fudbalu

Danas pre 53 minuta
(VIDEO) Turska preko Prištine do Mundijala, Đokereš odveo Švedsku na Svetsko prvenstvo

(VIDEO) Turska preko Prištine do Mundijala, Đokereš odveo Švedsku na Svetsko prvenstvo

Danas pre 53 minuta
KSS imenovao nove selektore mlađih kategorija

KSS imenovao nove selektore mlađih kategorija

Sportske.net pre 47 minuta