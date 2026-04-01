Infantino: "FIFA podržava pripreme Irana za Svetsko prvenstvo"

Predsednik Međunarodne federacije fudbalskih asocijacija ( FIFA) Đani Infantino izjavio je danas da daje podršku pripremama fudbalske reprezentacije Irana za Svetsko prvenstvo u fudbalu iako je učešće iranskog državnog tima na tom turniru neizvesno zbog tenzija na Bliskom istoku.

Nakon pobede Irana 5:0 u prijateljskoj utakmici sa Kostarikom kojoj je prisutvovao i Infantino, predsednik FIFA je podsetio da se Iran kvalifikovao za Svetsko prvenstvo i dodao da će Iran igrati na tom turniru, prenosi Rojters. Učešće fudbalske reprezentacije Irana je neizvesno zbog tenzija na Bliskom istoku i Iran nastavlja da insistira na premeštanju utakmica Svetskog prvenstva iz SAD u Meksiko, navodeći kao razlog američki napad koji je izazvao regionalni rat.