Jala Brat objavio snimak iz Sarajeva posle istorijske pobede BiH: Haos na ulicama, slavlje, trube, grad "gori"

Bosna i Hercegovina se plasirala na Svetsko prvenstvo 2026. godine nakon dramatične utakmice u Zenici, gde je u finalu baraža savladala Italiju posle penala.

Azuri su poveli golom Kina, ali je Tabaković izjednačio u 80. minutu, čime je meč odveden u penal seriju. Italijani su promašili udarce Espozita i Kristantea, dok su fudbaleri BiH bili precizni i obezbedili plasman na Mundijal. Pobeda je izazvala pravi delirijum među navijačima. Zenica je gorela od slavlja, Sarajevo se uključilo u proslavu, a u nekim delovima zemlje pucalo se u vazduh. Reper Jala Brat objavio je snimak iz automobila, prikazujući veselu atmosferu na