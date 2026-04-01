Raste inflacija u Francuskoj zbog rasta cena energenata: Cene naftnh derivata veće za 7,3 odsto

Telegraf pre 1 sat
Godišnja inflacija u Francuskoj, prema preliminarnim podacima, ubrzala je sa februarskih 0,9 odsto na 1,7 odsto u martu zbog rasta cena energenata, objavio je danas Nacionalni institut za statistiku i ekonomska istraživanja (Insee).

Cene naftnih derivata u Francuskoj porasle za 7,3 odsto na godišnjem nivou, nakon pada od 2,9 odsto u februaru, što je značajno uticalo na celokupnu inflaciju. Gorivo u Francuskoj je naglo poskupelo zbog rata na Bliskom istoku - dizel se približio nivou od 2,2 evra po litru, dok benzin tipa 95-e10 košta oko dva evra. Ovaj skok cena uticao je na celu ekonomiju, od plastike do troškova transporta, dodaje francuski list. U poređenju sa prethodnim mesecom, indeks
Povezane vesti »

Rat na Bliskom istoku stigao do Evrope: Inflacija u EU porasla na 2,5 odsto

Rat na Bliskom istoku stigao do Evrope: Inflacija u EU porasla na 2,5 odsto

Danas pre 9 sati
Besplatno more za penzionere u komšiluku! Uslov je da imate penziju do ovog iznosa: Evo kada počinje prijava

Besplatno more za penzionere u komšiluku! Uslov je da imate penziju do ovog iznosa: Evo kada počinje prijava

Blic pre 2 sata
Rekordna cena goriva u SAD

Rekordna cena goriva u SAD

Danas pre 4 sati
Rat na Bliskom istoku podiže cene i menja turističke tokove: Šta to znači za Srbiju?

Rat na Bliskom istoku podiže cene i menja turističke tokove: Šta to znači za Srbiju?

Danas pre 6 sati
Korak dalje u poslovanju: Fashion Company realizovala emisiju korporativnih obveznica vrednu 8,45 milijardi RSD

Korak dalje u poslovanju: Fashion Company realizovala emisiju korporativnih obveznica vrednu 8,45 milijardi RSD

Danas pre 8 sati