Tragom ljudske duše: Izložba o Bori Stankoviću povodom 150 godina od njegovog rođenja FOTO

"Ova postavka je pokušaj da se nasluti čovek, raspet između želje i zabrane, tradicije i nemira, ljubavi i bola, rekao je u Vranju Tomislav R.

Simonović, na otvaranju izložbe pod nazivom Tragom ljudske duše, upriličene u kamernoj sali Pozorišta Bora Stanković u Vranju, na početku niza događaja kojima će u ovoj godini biti obeležavan jubilej - 150 godina od rođenja književnika Borisava Stankovića, najpoznatijeg Vranjanca. Izložba obuhvata retke i do sada neobjavljene fotografije, dokumenta, časopise i originalna izdanja dela Bore Stankovića, a potiče iz riznice porodice Simonović iz Vranja. Izložba je