Selektor Stevanović objavio spisak vaterpolista za kvalifikacije za Svetski kup

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović odredio je sastav koji će predstavljati Srbiju na kvalifikacionom turniru za plasman na finalni turnir Svetskog kupa.

U grčkom gradu Aleksandropoli u ponedeljak počinje kvalifikacioni turnir Divizije 1 za plasman na finalni turnir Svetskog kupa u Sidnej, koji je na programu od 22. do 26. jula. Na spisku su: Vladimir Mišović (Crvena zvezda), Milan Glušac (Novi Beograd), Nikola Murišić (Radnički), Đorđe Lazić (Jadran HN), Strahinja Krstić (UKLA), Nikola Jakšić (Radnički), Petar Jakšić (Radnički), Dušan Trtović (Novi Beograd), Luka Pljevančić (Novi Beograd), Nikola Lukić (Novi