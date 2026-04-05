Studenti poručili na protestu – niška skupština nije više zakonita, a vladajuća koalicija nema većinu

Da je vladajuća koalicija uzurpirala instituciju Skupštine grada Niša i da ne poštuje zakon, te da niški parlament trenutno nije zakonit i nije legitiman, poručili su studenti na večerašnjem protestu „Po sili zakona“.

Pozivaju nadležne, pre svega tužilaštvo i sud, da reaguju i sprovedu zakon uz napomenu – „lopta je vaša, mi posmatramo“. To što je Igor Novaković, iako pravosnažno osuđen, čime mu po sili zakona prestaje mandat, predsedavao niškom Skupštinom i potom dao ostavku, kao i to što je odbornica Suzana Radovanović glasala za potvrdu svog mandata i omogućila kvorum, za neformalnu grupu studenata iz Niša je ozbiljno narušavanje zakona. Zato su se danas, zajedno sa građanima,