Brnabić obišla stakleni vidikovac na Kablaru: Dokazano da je bezbedno, upotrebna dozvola za mesec dana

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić obišla je danas stakleni vidikovac na vrhu Kablara i istakla da su završena sva testiranja i da je dokazano da je to mesto makismalno bezbedno, a očekuje se da upotrebna dozvola stigne za mesec dana. "Ja se osećam prelepo.

Ovo je još jedan san koji ostvarujemo, u koji nije verovalo mnogo ljudi, ali ono što je najvažnije verovali su Kablarci, verovali su ljudi odavde. Oni su nam dali najveću podršku - i kada su bili protesti i blokade protiv ovog vidikovca i protiv puteva, oni su u stvari stali u odbranu ovog projekta", rekla je Ana Brnabić za Regionalnu informativnu novinsku agenciju. Prema njenim rečima, nije bilo potrebe da država ili bilo koje ministarstvo stane u odbranu tog