Poverenik opomenuo opštinu Mali Iđoš zbog diskriminacije crnogorskog udruženja

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti izrekao je opomenu opštini Mali Iđoš pošto, kako je saopšteno, nije postupila po ranijoj preporuci u vezi sa diskriminacijom prilikom raspodele budžetskih sredstava u oblasti kulture.

Kako se navodi u rešenju, opština nije otklonila posledice diskriminatornog postupanja prema Crnogorskom kulturno-prosvetnom društvu "Princeza Ksenija" iz Lovćenca, niti je postupala na isti način kao prema drugim udruženjima Kako se navodi u rešenju, koje je crnogorsko udruženje dostavilo medijima, Poverenik je naložio opštini da u roku od 30 dana postupi po preporuci i obezbedi ravnopravan tretman svih organizacija, u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije. U