Obrknežev: Da je došlo do diverzije kod Kanjiže, ostali bismo u potpunosti bez gasa, posledice bi bile ogromne.

Analitičar Nebojša Obrknežev rekao je za Newsmax Balkans, govoreći o pronađenim eksplozivima na teritoriji Kanjiže, nedaleko od dela Turskog toka, da bi Srbija ostala u potpunosti bez gasa da je došlo do diverzije.

Obrknežev je objasnio da Turski tok koji se kroz Srbiju prostire dužinom od 402 kilometra, ulazi iz Bugarske u našu zemlju i direktno se nastavlja ka Mađarskoj. "Kapacitet tog gasovoda je oko 15,5 milijardi kubika, što predstavlja impozantne količine gasa", navodi naš sagovornik. Analitičar ističe da je dobro što vojska obezbeđuje glavnu kompresorsku stanicu Velika Plana u Žabarima, a po najavi predsednika Srbije Aleksandra Vučića, merne regulacione stanice biće