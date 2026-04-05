OIK Majdanpek: Koalicija oko SNS osvojila 21 mandat, u skupštinu ušle još dve liste

Opštinska izborna komisija Majdanpeka objavila je ukupan izveštaj o rezultatima izbora za odbornike lokalnog parlamenta, prema kojima je koalicija oko Srpske napredne stranke osvojila 21 mandat, Grupa građana "Mi odlučujemo - dr Damjan Stevkić" četiri, a lista "Nu dau" šest mandata.

Izborna komisija Majdanpeka konstatovala je da su izbori održani 29. marta na 41 biračkom mestu, te da su joj dostavljene odluke o svim podnetim pravnim sredstvima, odosno da su protekli rokovi za podnošenje novih pravnih sredstava na njene odluke, pa su rezultati glasanja na svim biračkim mestima postali pravosnažni. Lista "Aleksandar Vučić - Majdanpek, naša porodica" dobila je 6.079 glasova, odnosno 63,26 odsto. Grupa građana "Mi odlučujemo" dobila je 1.204