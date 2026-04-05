Željko Obradović: U junu ću doneti odluku o nastavku karijere

Posvećen stvarima za koje ranije nije imao vremena

Najtrofejniji trener košarkaške Evrolige Željko Obradović izjavio je večeras da će odluku o nastavku karijere doneti u junu. „Veoma sam srećan čovek jer sam mogao da radim nešto što izuzetno volim. To me je ispunjavalo. U ovom trenutku sam na pauzi, u junu ću porazgovarati sam sa sobom i najbližima pa ću odlučiti šta dalje. Ako budem nastavio da radim to će značiti da sam našao motivaciju, to je nešto što pokreće svakoga od nas u bilo kom poslu”, rekao je Obradović