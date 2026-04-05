Jokić uradio nemoguće, ostavio Vembanjamu u čudu: Ovo se ne viđa svakog dana (video)

Nekada je zaista magija šta uspeva da pogodi Nikola Jokić. Srpski košarkaš je i na meču protiv San Antonija imao nekoliko poteza, koji su iz rubrike verovali ili ne, i to preko jednog od najviših košarkaša - Viktora Vembanjame.

Denver je stigao do pobede posle produžetka (136:134), a Nikola Jokić je ubacio čak 40 poena, pri čemu su potezi sa kraja produžetka bili oni što se posebno isticalo. Jedan je oduševio američku javnost, ali i zaprepastio Viktora Vembanjamu. Iako je bio okrenut u potpunosti leđima prema protivničkom košu i ispred sebe imao francuskog košarkaša, Jokić je pogodio... I to kako. Prosto je neverovatno kakva je to bila finta iz okreta, a onda smo videli nešto nalik