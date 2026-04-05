Tramp: Utorak uveče krajnji rok za otvaranje Ormuza; Teheran: Otvorićemo ga kada od tranzitne takse naplatimo ratnu štetu

Izrael je izveo udare na jug Libana i Iran, dok je Teheran uzvratio napadima na Bahrein, Ujedinjene Arapske Emirate i Kuvajt, gađajući vladine zgrade, naftne komplekse, dva generatora i dve fabrike za desalinaciju vode. Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da je pilot američkog aviona oborenog u Iranu spasen. On je takođe objavio snimak koji prikazuje napad na Teheran, u kojem je, kako tvrdi, ubijeno više iranskih vojnih lidera, na šta je iranski general Ali Abdollahi uzvratio porukom da "vrata

Netanjahu kritikovao sud zbog odobravanja protesta, opozicija uzvraća optužbama Premijer Izraela Benjamin Netanjahu kritikovao je odluku Vrhovnog suda pravde Izraela da dozvoli antivladin protest sa oko 600 učesnika u Tel Avivu, tokom ratnih ograničenja, dok opozicija uzvraća optužbama za podsticanje podela i političku zloupotrebu bezbednosne situacije. Netanjahu se ovim navodima pridružio kritikama koalicionih partnera i verskih lidera na račun Vrhovnog suda