Željko Obradović bez odluke o nastavku karijere: Sve ću znati u junu

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović i dalje nije doneo odluku o nastavku trenerske karijere, iako se poslednjih dana sve češće dovodi u vezu sa povratkom u Panatinaikos, preneo je slovenački "24ur".

U jednom od retkih javnih pojavljivanja nakon odlaska iz Partizana, Obradović je za slovenački porat 24ur istakao da trenutno ne razmišlja o novom angažmanu. "U ovom trenutku zaista ne razmišljam o tome. Posvećen sam nekim drugim stvarima za koje ranije nisam imao vremena. Odluku o eventualnom nastavku trenerske karijere doneću u junu. Ako bude nastavio, to znači da sam uspeo da pronađem motivaciju da radim, jer to je nešto što pokreće nas u bilo kojoj vrsti