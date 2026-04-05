Kijev demantuje povezanost s eksplozivom za koji Orban i Vučić tvrde da je pronađen kod gasovoda blizu granice Srbije i Mađarske

Eksploziv velike razorne moći pronađen je blizu gasovoda kojim se ruski gas iz Turske doprema u Mađarsku, izjavili su 5. aprila predsednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban.

Vučić je rekao da je u telefonskom razgovoru upoznao Orbana o incidentu kod gasovoda Balkanski tok blizu vojvođanskog sela Velebit kod Kažnjiže u Vojvodini na severu Srbije gde su, prema njegovim rečima, pronađena dva velika paketa eksploziva. Vojnobezbednosna agencija Srbije je navela da su pronađeni eksploziv i pribor za pripremu "eksploziva za izvršenje diverzije", dok je Tužilaštvo u Subotici navelo da su pronađena dva ranca s oko četiri kilograma materije za