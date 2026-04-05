Infrastruktura železnice kaže da iskliznuće voza iz šina ne dovodi u pitanje kvalitet pruge

Infrastruktura železnice Srbije potvrdila je u saopštenju da jedan voz jeste danas iskliznuo iz šina u stanici Lovćenac-Mali Iđoš i ocenila da to nije razlog za uznemiravanje javnosti.

Kako su naveli, u 9.25 je došlo do iskliznuća putničkog voza koji je saobraćao iz Subotice za Beograd u stanici Lovćenac-Mali Iđoš, nije bilo povređenih, materijalna šteta je minimalna, a za putnike je obezbeđen nastavak putovanja drugim vozom ka Beogradu. Takođe, železnički saobraćaj je privremeno prekinut na jedom koloseku, dok je kretanje vozova po drugom nastavljeno. Na lice mesta odmah su upućene stručne službe Infrastrukture železnice Srbije i pomoćni voz za