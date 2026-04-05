Kina želi da sarađuje sa Rusijom na smirivanju tenzija na Bliskom istoku

Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji izjavio je danas ruskom kolegi Sergeju Lavrovu da želi da sarađuje sa njim na smirivanju rata na Bliskom istoku, preneli su kineski državni mediji.

Tokom telefonskog razgovora koji je inicirao Lavrov, Vang je rekao da „Kina želi da nastavi saradnju sa Rusijom u Savetu bezbednosti UN, da brzo komunicira o glavnim pitanjima i da uloži napore ka deeskalaciji i održavanju regionalnog mira i stabilnosti, kao i globalne bezbednosti“. Peking i Moskva održavaju bliske ekonomske i političke veze, odnos koji je ojačan nakon ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.