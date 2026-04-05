Prognoza vremena za ponedeljak, 6. april: Ujutru slab prizemni mraz, tokom dana toplo i sunčano

U Srbiji će danas ujutru na jugozapadu, jugu i jugoistoku biti lokalna pojava slabog prizemnog mraza a u toku dana će biti toplo, iznad većeg dela zemlje uglavnom pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na severu Srbije će biti malo i umereno oblačno, posle podne i uveče se očekuje povećanje oblačnosti ali će se zadržati suvo. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku kratkotrajno i jak, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura će se kretati od dva stepena do 10, a najviša od 21 do 25 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab zapadni i severozapadni vetar. Najniža temperatura kretaće se od sedam stepeni do 10 , a najviša oko 24 stepena.