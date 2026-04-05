Protest u Nišu: Građani tvrde da je Skupština grada izgubila legitimitet

Grupa studenata i građana protestovala je večeras u Nišu ispred Skupštine grada tražeći da sve odluke donete na poslednje dve sednice gradskog parlamenta budu poništene zato što je, kako tvrde, ta ustanova izgubila legitimitet.

Građani tvrde da je vladajuća većina u tom gradu ostala bez kvoruma pošto je predsednik Skupštine Igor Novaković pravosnažno osuđen na godinu i po dana zatvora, zbog zloupotrebe službenog položaja. Na skupu je rečeno da su odluke niške Skupštine donete na sednicama 17. marta i 1. aprila nelegitimne pošto u sali nije bilo dovoljno odbornika. Student Elektronskog fakulteta u tom gradu Nikola Mitrović rekao je na protestu da niška Skupština više nije Skupština nego