Voz iskliznuo kod Bačke Topole: putnici evakuisani, nema povređenih

Putnički voz tipa Inter Regio iskliznuo je iz šina jutros na deonici pruge u blizini Bačke Topole, prenosi RTV Pannon. Incident se dogodio ubrzo nakon polaska voza iz stanice u Bačkoj Topoli, gde je prema redu vožnje krenuo u 9.19 časova.

Prema prvim informacijama, do iskliznuća je došlo na skretnici pre naselja Lovćenac. U nezgodi nije bilo povređenih, a putnici navode da je voz iznenada zakočio, nakon čega se osetilo snažno podrhtavanje. Putnici su, po dolasku nadležnih službi, napustili voz i pešice krenuli duž pruge ka Lovćencu, gde je organizovan nastavak putovanja. Prema dostupnim informacijama, njih bi trebalo da preuzme drugi voz, „Soko“, kako bi stigli do odredišta. Nadležni organi utvrđuju