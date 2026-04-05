Opsadno stanje u Kanjiži! Uočene jake snage policije i vojske, nadleću i helikopteri

Prema nezvaničnim informacijama, na teritoriji opštine Kanjiža, u blizini sela Trešnjevac, uočene su jake snage pripadnika policije i vojske sa vise putničkih, terenskih i kombi vozila. Policija i vojska blokirala je više putnih pravaca u opštini Kanjiža. Kako "Telegraf,rs" nezvanično saznaje, blokirani su putevi iz pravca sela Trešnjevac ka selu Vojvoda Zimonjić, kao i putni pravac od sela Vojvoda Zimonjić ka selu Velebit, a u vazduhu se čuju i helikopteri.