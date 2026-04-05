Pažnja, imamo novo tenisko čudo! Svet će opet pričati o "Rafi" iz Španije, koji je osvojio prvu ATP titulu

Novo čudo španskog i svetskog tenisa je osvojilo prvu titulu u karijeri.

Mladi Rafael Hodar, o kojem se uveliko priča prethodnih dana uspeo je da slavi u Marakešu, pošto je u finalu slavio protiv Argentinca Marka Trunhelitija rezultatom 2:0, 6:3, 6:2. Španija je očigledno zemlja tenisa, svidelo se to nekome ili ne, iako se još priča o partijama Rafaela Nadala, pa sada i čudesnog Karlosa Alkaraza, polako se crta još jedno ime na svetskim teniskim mapama, a radi se o mlađanom Rafaelu Hodaru. Ovaj mladić koji ima tek 19 leta je za samo 70