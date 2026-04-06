Ozbiljna provokacija za Trampa: "20:00 časova nije baš najpogodnije vreme"

Rok za istek ultimatuma Iranu koji je izneo predsednik SAD Donald Tramp je do utorka, u 20 sati, a ambasada Irana u Zimbabveu smatra da nije optimalan.

"20:00 nije baš najpogodnije vreme. Da li biste mogli da ga pomerite na period između 13:00 i 14:00, ili, ako je moguće, između 01:00 i 02:00. Hvala na pažnji posvećenoj ovom važnom pitanju", navodi se u ironičnoj poruci iranske diplomatske misije na društvenoj mreži Iks. Tramp je ranije dao rok Iranu da do 20:00 po vašingtonskom vremenu prihvati uslove. Ukoliko zvanični Teheran odbije ono što je Vašington naveo, Tramp je istakao da će tada za Iran započeti pakao.