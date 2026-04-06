'Osujećen napad na ključni gasovod u Srbiji', bura pred izbore u Mađarskoj

Vojna policija u okolini Kanjiže 5. aprila

Helikopteri, pripadnici srpskih bezbednosnih snaga i psi tragači, 5. aprila ujutru su na Uskrs po gregorijanskom kalendaru, pretraživali teren na teritoriji opštine Kanjiža, na severu Srbije.

Pronađena je veća količina eksplozivnih sredstava, kao i predmeti i alati neophodni za njihovu pripremu i upotrebu, saopštilo je Ministarstvo odbrane Srbije.

„Sumnjivi predmeti locirani su u neposrednoj blizini gasovoda, odnosno gasne infrastrukture koja povezuje Srbiju i Mađarsku", naveli su u saopštenju.

Osumnjičeno je „vojno sposobno lice iz grupe migranata koje je planiralo da izvrši diverziju na gasnu infrastrukturu“, rekao je Đuro Jovanić, direktor Vojnobezbednosne agencije (VBA)

„To lice će sigurno biti privedeno, pitanje je samo da li će istraga trajati tri dana ili više meseci", dodao je.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je da je eksploziv nađen nedaleko od naselja Velebit, „na nekoliko stotina metara od gasovoda Balkanski tok“.

„Da je došlo tu do prekida gasovoda Mađarska i mi na severu Srbije ne bismo imali gas.

„Da li je nečija namera bila da pokaže da je to pre svega protiv Mađarske, a da je Srbija koletaralna štata, ili drugačije, u ovom trenutku ne mogu da vam kažem“, rekao je Vučić obilazeći gradilišta za Ekspo.

Opsežna istraga srpske policije i vojske uzburkala je Mađarsku jer dobija između pet i osam milijardi kubnih metara ruskog gasa godišnje preko gasovoda Turski tok.

I Mađarska i Slovačka su zavisne od ruskog gasa.

Otkriće srpskih službi usledilo je u trenutku kada stranku mađarskog premijera Viktora Orbana očekuju možda i presudni parlamentarni izbori 12. aprila, a prema predizbornim anketama njegova stranka Fides zaostaje za opozicionom partijom Tisa.

Peter Mađar, lider opozicione Tise, optužio je Orbana za „širenje panike“ koje su organizovali „ruski savetnici“, nekoliko dana nakon što su stručnjaci za bezbednost upozorili na moguću operaciju „pod lažnom zastavom“ za koju bi mogla da se okrivi Ukrajina.

Orban, saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, odupirao se ciljevima Evropske unije (EU) da se odustane od uvoza ruskih energenata od kako je februara 2022. godine počela ruska invazija na Ukrajinu.

Poslednjih nedelja mađarski stručnjaci za bezbednost pokrenuli su mogućnost inscenirane operacije, bilo na mađarskoj ili srpskoj teritoriji, sa ciljem da izazove dovoljno simpatija za Orbana kako bi njegov Fides pobedio na izborima - ili da Orbanu pruži izgovor da proglasi vanredno stanje i odloži ili otkaže glasanje, piše Nik Torp, BBC dopisnik iz Budimpešte.

Direktor srpske VBA istakao je da su pojavile dezinformacije da će pripadnici Vojske Srbije raditi „za neku drugu ili treću stranu tako što će pronaći ukrajinski eksploziv i optužiti Ukrajince za organizaciju diverzije".

„To nije istina. Vojska Srbije se ne meša ni u politiku svoje države, a kamoli neke druge.

„Šta to znači ko je proizvođač eksploziva? To ne znači da je naručilac ili izvršilac", rekao je Đuro Jovanić.

Po oznakama na eksplozivu se vidi da je „proizveden u SAD“, dodao je direktor VBA.

I Moskva i Kijev odlučno su negirali da imaju bilo kakve veze sa planiranom diverzijom.

Orban na granici Srbije i Mađarske

Odmah po saznanjima o planiranoj diverziji, Vučić je o akciji obavestio njegovog bliskog saveznika Orbana koji je sazvao hitnu sednicu Saveta za odbranu.

„Planirana je sabotaža na delu gasovoda Turski tok u Vojvodini koji snabdeva Mađarsku.

„Naredili smo pojačanu vojnu kontrolu i zaštitu mađarskog dela gasovoda Turskog toka", objavio je Orban u video poruci na društvenim mrežama.

Dan kasnije, Orban je došao na granicu sa Srbijom kako bi proverio stanje gasovoda.

„Hteli su da dignu gasovod u vazduh", rekao je Orban novinarima na granici sa Srbijom.

Situaciju je nazvao „izuzetno ozbiljnnom", ali da, za sada, snabdevanje Mađarske gasom nije ugroženo.

„Moramo da budemo vrlo oprezni", dodao je.

Šef mađarske diplomatije Peter Sijarto izjavio je prethodno da su se Rusija, Turska i Srbija saglasile da pojačaju fizičku zaštitu gasovoda jer su „poslednjih nedelja desetine dronova napale Turski tok".

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je o akciji obavestio mađarskog premijera Viktora Orbana

Naredne nedelje - 12. aprila, u Mađarskoj se održavaju parlamentarni izbori, a jedna od glavnih tema kampanje Viktora Orbana je bezbedonosna pretnja.

Mađarski premijer je na vlasti 16 godina i protivi se vojnoj podršci Ukrajini.

Usred kampanje naredio je raspoređivanje vojske oko energetskih postrojenja u zemlji, optužujući Ukrajinu da „priprema akcije sa ciljem ometanja funkcionisanja mađarskog energetskog sistema“, prenosi Dojče vele.

Početkom marta je naredio i raspoređivanje trupa na 75 energetski ključnih lokacija u zemlji, upozoravajući da je „teroristička pretnja u Evropi porasla zbog sukoba na Bliskom istoku“.

Šta je pronađeno?

Dok su helikopteri nadletali Kanjižu, na zemlji je više od 140 pripadnika vojske i policije pretraživali teren.

Bili su blokirani lokalni putevi koji povezuju nekoliko sela, kao i prema gasnoj stanici - deo gasovoda „Turski tok“ kojim se ruski gas transportuje od Turske do Mađarske.

„Pronašli smo dva ranca u kojima je bilo oko četiri kilograma materije za koju se pretpostavlja da se radi o plastičnom eksplozivu.

„Pored toga, pronađen je i podoban materijal za izradu eksplozivne naprave“, rekla je tužiteljka Mladenka Manojlović Gajin iz Višeg javnog tužilaštva u Subotici.

Pronađen eksploziv bio je „posebno pakovan, hermetički zatvoren“, a „detonatorske kapisle - posebno pripremljene i upakovane za transport, kao i detonirajući štapin i pogodan alat i pribor za pripremu ovog eksploziva za izvršenje diverzije“.

Reč je o „krivičnom delu nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija u sticaju sa krivičnim delom diverzija“ rekla je tužiteljka.

Reagovanja u Srbiji

Balint Pastor, lider Saveza vojvođanskih Mađara, objavio je Fejsbuku da je „sprečen teroristički napad koji je ciljao gasnu infrastrukturu između Srbije i Mađarske“.

„Ukoliko se tokom istrage potvrdi da primarna meta nismo bili mi, već snabdevanje Mađarske, to dodatno potvrđuje: napad je bio usmeren na rušenje Viktora Orbana“ napisao je Pastor, čija je straka godinama u koaliciji sa vladajućom Srpskom naprednom strankom (SNS).

Opoziciona Demokratska stranka (DS) tvrdi, međutim, da je u pitanju „još jedna političko-bezbednosna prevara predsednika Srbije koja će opet proći bez sudskog epiloga".

Sve je „osmišljeno da proizvede atmosferu ugroženosti, straha i vanrednog stanja, ovog puta u funkciji pomoći Viktoru Orbanu pred izbore u Mađarskoj", tvrde oni.

Reagovanja opozicije u Mađarskoj

Peter Mađar, lider vodeće opozicione stranke u Mađarskoj, rekao je da nedeljama dobija signale sa više mesta da aktuelni premijer „želi da pređe novu granicu uz pomoć Srbije i Rusije, zbog urušavanja podrške Fidesa".

Nekadašnji Orbanov saveznik, a danas, prema anketama, vodeći kandidat na izborima 12. aprila, optužio je mađarskog premijera da izaziva paniku i nerede.

„Mađari se plaše činjenice da odlazeći premijer, sledeći savete ruskih agenata, želi da podstakne strah među svojim sunarodnicima izvodeći sve više nasilnih operacija pod lažnom zastavom", napisao je u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk.

Poručio je da, ako se ovaj incident iskoristi u svrhe predizborne kampanje, da će to biti otvoreno priznanje „unapred planirane operacije pod lažnom zastavom".

„Neće moći da spreče izbore sledeće nedelje.

„Neće moći da spreči milione Mađara da zatvore najkorumpiranije dve decenije u istoriji naše zemlje", poručio je Mađar u objavi na društvenoj mreži Fejsbuk.

Mađar predvodi opozicionu desnu stranku Tisu sa kojom ima sedam mesta u Evropskom parlamentu i glavni je favorit na parlamentarnim izborima.

Do jeseni 2024. godine Tisa je, prema anketama, pretekla Fides.

Mađar je oštar kritičar Orbanovih bliskih veze sa Rusijom, a zalaže se za EU i NATO.

Orban je Tisu nazvao „ratnohuškačkom" strankom koja učestvuje u „briselskom ratnom maršu" protiv Mađarske.

(BBC News, 04.06.2026)