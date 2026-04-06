Artemis 2 ulazi u orbitu Meseca: uspešno izvršen ključni manevar i počinje istorijski prelet

Artemis 2 posada je uspešno izvršila korekcioni manevar sa Orion letelicom kako bi dodatno precizirala putanju ka Mesecu.

Manevar je započeo u 23:03 po istočnom vremenu i trajao je 17,5 sekundi, čime je potvrđeno da se misija odvija po planu. Tokom dana, astronauti: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen testirali su i Orion Crew Survival System odela, uključujući proveru pritiska, simulaciju ulaska u sedišta i procenu pokretljivosti u uslovima mikrogravitacije. Letelica ulazi u sferu gravitacionog uticaja Meseca u 00:41, kada Mesec preuzima dominantnu ulogu u