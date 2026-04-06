Bratina: Nikad nisam rekao da studenti treba da budu izloženi nasilju

Beta pre 1 sat

Ministar informisanja i telekomunikacija Boris Bratina izjavio je danas da "nikada nije rekao da bilo ko, a posebno studenti", treba da budu izloženi nasilju.

Prethodno je tokom jednog televizijskog gostovanja rekao da je dobro što mladi mogu da se izraze, ali da nisu svesni da "policija ima pravo da ih bije i da ih ubije" u trenucima kada im neko "proda anarhističku ideologiju".

"Pre svega, želim da naglasim da su moje reči izvučene iz šireg konteksta i interpretirane na način koji ne odražava suštinu onoga što sam želeo da saopštim. Nikada nisam rekao, niti bih ikada podržao, da bilo ko a posebno studenti, treba da budu izloženi nasilju", naveo je ministar u objavi na Instagramu.

Dodao je da se njegova izjava "odnosila isključivo na širi istorijski i društveni kontekst" i da nije bila usmerena protiv studenata kao društvene grupe već da je predstavljala "upozorenje na složenosti situacije".

"Moja izjava odnosila se isključivo na širi društveni i istorijski kontekst u kom sam govorio o pojavama ekstremnih i anarhističkih ideologija koje su kroz istoriju često dovodile do eskalacije nasilja i tragičnih posledica. U tom kontekstu sam ukazivao i na činjenicu da svaka država, u skladu s zakonom, ima obavezu da štiti ustavni poredak, institucije i bezbednost svojih građana, posebno u situacijama kada dolazi do nasilja, napada na policiju, vojsku i državne organe", naveo je ministar.

Ocenio je da su studenti "budućnost društva" i dodao da "nikada ne bi dozvolio" da budu predstavljeni kao neprijatelji ili kao legitimna meta bilo kakve sile.

"Kao univerzitetski profesor sa više od 20 godina iskustva, oduvek sam negoavo empatiju, razumevanje i otvorenu komunikaciju s mladima. Tokom svoje karijere posvetio sam se njihovom obrazovanju i usmeravanju da postanu odgovorni, zreli u društveno svesni ljudi", naveo je Bratina.

U reagovanjima na spornu izjavu, predsednik Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić uputio je pismo evropskim institucijama u kom je upozorio da sloboda novinara i medija u Srbiji "nikad nije bila na nižem nivou" dok su opozicione stranke zatražile smenu ministra informisanja ali i da se utvrdi njegova krivično-pravna odgovornost.

(Beta, 06.04.2026)